FULL ROSTER: NAIA Senior Football Classic

SAVANNAH, Ga. (WSAV) – The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) is bringing together some of the best football players from small colleges and universities for an all-star showdown in Savannah.

The inaugural NAIA Senior Football Classic kicks off at 5 p.m. Saturday at Memorial Stadium.

To watch the game online or keep an eye on stats, visit here. Check out the full East vs. West roster below.

EAST TEAM

Jersey # Team Position Player Institution Height Weight

1 E WR Antwain Adams Southeastern University 6’1 195

2 E WR Kris Lewis Kentucky Christian University 5’11 200

3 E WR Roderick Dailey Concordia University (MI) 5’10 173

4 E QB Hilton Joseph Waldorf University 5’10 180

5 E DB Prince Alex Ayola Concordia University Ann Arbor 5’10 180

6 E DB Mardarius Adams Peru State College 5’11 175

7 E WR Jimmy Campbell Trinity International University 5’8 181

8 E QB Jordan Lawton Olivet Nazrene University 6’0 180

9 E WR Kendall Johnson Cumberland University 5’8 165

10 E DB Cameron Newsome Waldorf University 6’3 185

11 E LB Caleb Wilson Waldorf University 6’2 245

12 E WR Isaiah King Missouri Baptist University 6’1 175

13 E LB Kody Randa University of St Francis (IL) 5’11 215

15 E DB Victor Hubbard Peru State College 6’2 180

17 E K/P Jared Dougherty Lindsey Wilson College 6’1 225

19 E WR Jansen Acklin Evangel University 5’7 160

20 E RB Stephon Free Southwest Assemblies of God 5’9 180

21 E RB Dwayne Milton University of St Francis (IL) 5’8 175

22 E DB Tyrice Henry Bluefield College 5’9 190

23 E RB Telvin Rucker Cumberland University 5’9 190

25 E LB Darius Moore Campbellsville University 6’0 225

26 E LB Tyler Tate Cumberland University 5’11 220

28 E DB Tarek Dalou Concordia University (MI) 5’9 175

30 E DE Resean Coleman William Penn University 6’4 245

35 E LS Kyle Nagy University Of Pikeville 5’11 215

40 E DL Logan Hinnant Bluefield College 5’11 257

50 E DL CJ Dickerson Lindsey Wilson College 6’0 265

51 E OL Dante’ Hollis Campbellsville University 6’3 310

54 E OL Tremonte coney Reinhardt University 6’1 325

55 E OL Jack Weston Ave Maria University 6’1 257

70 E OL Robert Mosley Waldorf University 6’0 315

72 E DT Savohn Hunt Ave Maria University 5’11 335

80 E TE Adam Toombs Southeastern University 6’5 250

90 E DE Myles Campbell Missouri Valley College 6’2 255

91 E DE William Bethel Warner University 6’0 235

92 E DL Aaron White Cumberland University 5’10 252WEST TEAM

Jersey # Team Position Player Institution Height Weight

2 W WR Edrick Gonzales Southwestern College 5’7 175

3 W RB Martreveus Jackson Texas Wesleyan University 5’11 195

4 W K Bryce Cooney Doane University 6’0 190

5 W DB Dejon Board Avila University 5’9 200

6 W WR Tanner Spencer Southwestern College 5’11 180

7 W DB Devonte Woods Rocky Mountain College 5’8 180

8 W WR Johnny Carmack Kansas Wesleyan University 5’10 175

9 W RB DeMarco Prewitt Kansas Wesleyan University 5’10 204

10 W QB Connor Kaegi Ottawa University – Kansas 6’7 215

11 W DE Luis Constantino Peru State College 6’2 230

12 W DE Jordan Willis Peru State College 6’4 225

13 W DB Brandon Bell Webber International University 6’1 200

15 W WR Richard McCauley Kansas Wesleyan University 5’11 192

16 W WR Khamren Davenport Briar Cliff University 6’1 210

17 W WR Kavon Gardner Ottawa University – Arizona 6’4 195

18 W WR Trenton Poe-Evans Kansas Wesleyan University 6’2 198

20 W DB Will Alexander Benedictine (Kan.) 5’9 180

21 W DB DeAuntre “Tre” Roberts Bethany College 5’8 175

24 W LB Jalen James Benedictine (Kan.) 6’0 226

25 W LB Cody Sisson Benedictine (Kan.) 6’0 220

27 W LB Tyler Shobe Cincinnati Christian University 5’11 205

30 W RB Brodie Frederiksen Dakota State University 5’8 190

34 W LB Arron Martin Valley City State University 5’10 230

35 W LS Michael Fettkether St Ambrose University 6’2 205

40 W LB Fredrick Crawley University of Saint Mary (KS) 5’10 230

42 W P Drake Higgins Missouri Valley College 6’2 245

50 W OL DeShaun Felder Arizona Christian University 6’5 283

53 W OL Darius Alexander-Jones II Montana State University-Northern 6’2 285

55 W DL Abdul Marei Hastings College 6’1 310

56 W OL Grayson Work-Fields Ottawa University – Kansas 6’3 305

58 W DL Isiah Flowers Benedictine (Kan.) 6’1 250

59 W OL Yancey Vanosdell Southwestern College 6’0 300

70 W OL Devante Lewis MidAmerica Nazarene 5’11 330

80 W TE Jordan Longoria University of Saint Mary 6’2 248

90 W DL Maverick Bradford Ottawa University – Arizona 6’4 245

91 W DT Anthony Malone Doane University 6’1 250

92 W DL Tyran Shaw MidAmerica Nazarene 6’3 265

93 W DT Denton Wetherell Rocky Mountain College 6’1 270