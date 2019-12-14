FULL ROSTER: NAIA Senior Football Classic

College Football

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SAVANNAH, Ga. (WSAV) – The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) is bringing together some of the best football players from small colleges and universities for an all-star showdown in Savannah.

The inaugural NAIA Senior Football Classic kicks off at 5 p.m. Saturday at Memorial Stadium.

To watch the game online or keep an eye on stats, visit here. Check out the full East vs. West roster below.

EAST TEAM

Jersey # Team Position Player Institution Height Weight
 1 E WR Antwain Adams Southeastern University 6’1 195
2 E WR Kris Lewis Kentucky Christian University 5’11 200
3 E WR Roderick Dailey Concordia University (MI) 5’10 173
4 E QB Hilton Joseph Waldorf University 5’10 180
5 E DB Prince Alex Ayola Concordia University Ann Arbor 5’10 180
6 E DB Mardarius Adams Peru State College 5’11 175
7 E WR Jimmy Campbell Trinity International University 5’8 181
8 E QB Jordan Lawton Olivet Nazrene University 6’0 180
9 E WR Kendall Johnson Cumberland University 5’8 165
10 E DB Cameron Newsome Waldorf University 6’3 185
11 E LB Caleb Wilson Waldorf University 6’2 245
12 E WR Isaiah King Missouri Baptist University 6’1 175
13 E LB Kody Randa University of St Francis (IL) 5’11 215
15 E DB Victor Hubbard Peru State College 6’2 180
17 E K/P Jared Dougherty Lindsey Wilson College 6’1 225
19 E WR Jansen Acklin Evangel University 5’7 160
20 E RB Stephon Free Southwest Assemblies of God 5’9 180
21 E RB Dwayne Milton University of St Francis (IL) 5’8 175
22 E DB Tyrice Henry Bluefield College 5’9 190
23 E RB Telvin Rucker Cumberland University 5’9 190
25 E LB Darius Moore Campbellsville University 6’0 225
26 E LB Tyler Tate Cumberland University 5’11 220
28 E DB Tarek Dalou Concordia University (MI) 5’9 175
30 E DE Resean Coleman William Penn University 6’4 245
35 E LS Kyle Nagy University Of Pikeville 5’11 215
40 E DL Logan Hinnant Bluefield College 5’11 257
50 E DL CJ Dickerson Lindsey Wilson College 6’0 265
51 E OL Dante’ Hollis Campbellsville University 6’3 310
54 E OL Tremonte coney Reinhardt University 6’1 325
55 E OL Jack Weston Ave Maria University 6’1 257
70 E OL Robert Mosley Waldorf University 6’0 315
72 E DT Savohn Hunt Ave Maria University 5’11 335
80 E TE Adam Toombs Southeastern University 6’5 250
90 E DE Myles Campbell Missouri Valley College 6’2 255
91 E DE William Bethel Warner University 6’0 235
92 E DL Aaron White Cumberland University 5’10 252WEST TEAM

Jersey # Team Position Player Institution Height Weight
 2 W WR Edrick Gonzales Southwestern College 5’7 175
3 W RB Martreveus Jackson Texas Wesleyan University 5’11 195
4 W K Bryce Cooney Doane University 6’0 190
5 W DB Dejon Board Avila University 5’9 200
6 W WR Tanner Spencer Southwestern College 5’11 180
7 W DB Devonte Woods Rocky Mountain College 5’8 180
8 W WR Johnny Carmack Kansas Wesleyan University 5’10 175
9 W RB DeMarco Prewitt Kansas Wesleyan University 5’10 204
10 W QB Connor Kaegi Ottawa University – Kansas 6’7 215
11 W DE Luis Constantino Peru State College 6’2 230
12 W DE Jordan Willis Peru State College 6’4 225
13 W DB Brandon Bell Webber International University 6’1 200
15 W WR Richard McCauley Kansas Wesleyan University 5’11 192
16 W WR Khamren Davenport Briar Cliff University 6’1 210
17 W WR Kavon Gardner Ottawa University – Arizona 6’4 195
18 W WR Trenton Poe-Evans Kansas Wesleyan University 6’2 198
20 W DB Will Alexander Benedictine (Kan.) 5’9 180
21 W DB DeAuntre “Tre” Roberts Bethany College 5’8 175
24 W LB Jalen James Benedictine (Kan.) 6’0 226
25 W LB Cody Sisson Benedictine (Kan.) 6’0 220
27 W LB Tyler Shobe Cincinnati Christian University 5’11 205
30 W RB Brodie Frederiksen Dakota State University 5’8 190
34 W LB Arron Martin Valley City State University 5’10 230
35 W LS Michael Fettkether St Ambrose University 6’2 205
40 W LB Fredrick Crawley University of Saint Mary (KS) 5’10 230
42 W P Drake Higgins Missouri Valley College 6’2 245
50 W OL DeShaun Felder Arizona Christian University 6’5 283
53 W OL Darius Alexander-Jones II Montana State University-Northern 6’2 285
55 W DL Abdul Marei Hastings College 6’1 310
56 W OL Grayson Work-Fields Ottawa University – Kansas 6’3 305
58 W DL Isiah Flowers Benedictine (Kan.) 6’1 250
59 W OL Yancey Vanosdell Southwestern College 6’0 300
70 W OL Devante Lewis MidAmerica Nazarene 5’11 330
80 W TE Jordan Longoria University of Saint Mary 6’2 248
90 W DL Maverick Bradford Ottawa University – Arizona 6’4 245
91 W DT Anthony Malone Doane University 6’1 250
92 W DL Tyran Shaw MidAmerica Nazarene 6’3 265
93 W DT Denton Wetherell Rocky Mountain College 6’1 270

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