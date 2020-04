WSAV, Georgia Southern to hold virtual Chatham County Commission forum

SAVANNAH, Ga. (WSAV) – Chatham County voters have a chance to hear from commissioner candidates this Thursday ahead of the June 9 primary.

In an online-only forum, Chatham County Commission candidates will have a chance to make their case within a half-hour session.

WSAV News 3, in partnership with Georgia Southern University, will stream the entire forum on wsav.com and on Facebook Live from 7 to 9 p.m. Our Tina Tyus-Shaw and Ben Senger will serve as moderators.

The schedule of sessions is as follows:

Commission Chair candidates – 7 to 7:30 p.m.

Intro: 4 minutes + Closing: 4 minutes + 3-5 questions in 22 minutes

Jason Buelterman (R)

Billy Hair (R)

Chester Ellis (D)

Jay Jones (D)

Districts 1, 2 and 3 candidates – 8 to 8:30 p.m.

Intro: 7 minutes + Closing: 7 minutes + 2-3 questions in 16 minutes

District 1 Kevin Heyman (D) Benjamin Wanager (D)

District 2 Clinton Edminster (D) Michael Hamilton (D) Tony Riley (D)

District 3 Bobby Lockett (D) Brian Reese (D)



District 5 candidates – 7:30-8:00 p.m.

Intro: 5 minutes + Closing: 5 minutes + 2-4 questions in 20 minutes

Florence Glover (D)

Tanya Milton (D)

Tabitha Odell (D)

Yusef Shabazz (D)

Angela Washington (D)

Districts 6, 7 and 8 – 8:30-9:00 p.m.

Intro: 6 minutes + Closing: 6 minutes + 2-3 questions in 18 minutes