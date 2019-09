Venezuela: Congreso da respaldo a Guaidó

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional ratificó el martes a Juan Guaidó como jefe del Congreso y presidente interino de Venezuela hasta que cese la “usurpación” del mandatario Nicolás Maduro.

La mayoría opositora del Congreso dio un espaldarazo a Guaidó un día después de que un grupo de partidos opositores minoritarios suscribió un acuerdo con el gobierno para un diálogo, dejando al descubierto las fracturas entre los sectores adversos a Maduro.

Los congresistas aprobaron un acuerdo en el que se da “respaldo irrestricto” a Guaidó para que continúe dirigiendo el Congreso y en el cargo de presidente “hasta que se produzca el cese de la usurpación”.

El dirigente agradeció el apoyo y recordó que el ”único poder legítimo reconocido por la comunidad internacional es la Asamblea Nacional… Todo lo demás son elementos artificiales creados para tratar de distraer a la opinión pública”.

El opositor, de 36 años, asumió en enero la dirección de la Asamblea Nacional y semanas después se declaró presidente encargado de Venezuela logrando el reconocimiento de más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

La Asamblea Nacional declaró ese mes que Maduro estaba usurpando el cargo porque había sido reelecto en mayo de 2018 en comicios a los que considera fraudulentos.

La sesión se desarrolló en medio de gran expectativa debido a que se esperaba el retorno de la bancada oficialista al Congreso después de tres años de ausencia. Pero aunque el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, había adelantado la víspera el regreso de los 54 parlamentarios como parte de los acuerdos a los que llegó el gobierno con los partidos minoritarios, su retorno no se produjo.

El eventual regreso del oficialismo al Legislativo y su alianza con pequeños partidos no le permitirá controlar al Congreso, reconoció el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, integrante del llamado Frente Amplio, quien dijo a la prensa que “seguimos teniendo la mayoría”.

El convenio también contempla la liberación de un grupo de presos a los que la oposición considera prisioneros políticos y la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Respecto de las liberaciones, el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la organización minoritaria Cambiemos Movimiento Ciudadano que respaldó el acuerdo con el gobierno, dijo a la televisora local de noticias Globovisión que se excarcelará a “58 presos políticos”.

“Yo no le apuesto a la guerra, yo le apuesto a la paz”, afirmó el congresista José Antonio España, del mismo partido, al defender el convenio con el gobierno y dijo a The Associated Press que con el documento se logró que se “abrieran puertas” para una solución a la crisis venezolana.

El diputado instó a Guaidó y al resto de la directiva del Congreso a que “rectifiquen” y “regresen a la constitución”. “La directiva de la Asamblea Nacional tiene nueve meses y de la ruta que planteó en enero no tiene resultados”, agregó.

Entre las organizaciones minoritarias que apoyaron el diálogo con el gobierno están Avanzada Progresista que dirige Henri Falcón, un exmiembro del partido oficialista que fue derrotado por Maduro en las elecciones del año pasado. También está el Movimiento al Socialismo (MAS) que por años formó parte de la alianza política del fallecido presidente Hugo Chávez y que luego derivó en un crítico severo tanto del gobierno de Maduro como de los principales partidos de oposición.

Otro que estampó su rúbrica es el Movimiento Soluciones, fundado por Claudio Fermín, conocido por sus posturas conciliadoras.