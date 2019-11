Valor y madre salvan a sobrevivientes de balacera en México

(AP) - Una investigación en Estados Unidos mostró que los adolescentes que vapean prefieren los cigarrillos electrónicos fabricados por Juul Labs y que muchos prefieren el sabor a menta. Eso indica un cambio después de que la empresa dejó de vender los sabores más dulces.

Los resultados son parte de dos estudios publicados el martes en la versión digital de la revista Journal of the American Medical Association. Estos incluyen un informe del gobierno estadounidense basado en un sondeo que indica que la epidemia de vapeo entre los adolescentes en Estados Unidos no muestra señales de disminuir.