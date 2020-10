Trump y Biden en Tampa el jueves para duelos de manifestaciones

TAMPA, Fla. (WFLA) – El presidente Donald Trump y el nominado demócrata Joe Biden están haciendo un esfuerzo final para influir en los votantes en el área de Tampa Bay.

Ambos candidatos presidenciales realizarán eventos de campaña en Tampa el jueves.

“Creo que es increíble, creo que será un buen espectáculo para ver cómo se siente Tampa, quién está haciendo qué y quién se está ganando el apoyo”, dijo Ryan Jones, un hombre de Tampa que hizo fila a la 1 am para el mitin de Trump .

Christine McLarty de 8 On Your Side habló con personas que hicieron fila el miércoles por la mañana y no durmieron toda la noche.

El amigo de Jones, Andrew Caamano, vive en el condado de Hernando y también hizo fila a la 1 am del jueves.

“No pude dormir, me acosté durante media hora en un catre y me acosté durante unos 2 segundos en la parte trasera de mi camioneta en una silla”, dijo.

La manifestación de Trump está programada para llevarse a cabo en Raymond James North Lot en 4201 North Dale Mabry Highway a la 1:30 pm Las puertas se abren a las 10:30 am.

Los boletos de admisión general gratuitos están disponibles en línea , dos boletos por número de teléfono celular.

La Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough dice que la manifestación en Raymond James podría causar retrasos en el tráfico para quienes intentan llegar al sitio de votación anticipada del estadio. Hay 26 sitios de votación anticipada disponibles en todo el condado de Hillsborough . Los votantes pueden consultar los tiempos de espera en línea antes de salir a votar.

La ley de Florida dice que las actividades de campaña no están permitidas dentro de los 150 pies de un sitio de votación anticipada, pero los funcionarios electorales dicen que la manifestación de Trump estará fuera de la “zona de no solicitación”. Se permiten actividades de campaña fuera de la zona.

Biden también estará en Florida para los eventos del jueves. Se espera que discuta unificar a los estadounidenses para abordar algunas de las crisis que enfrenta el país y alentar a la gente a votar.

Biden pronunciará comentarios en un drive-in en el condado de Broward a la 1:30 pm Luego viajará a Tampa para un drive-in en el Florida State Fairgrounds en Tampa. Ese evento tendrá lugar a las 6:30 pm.

