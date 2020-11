Trump pone a prueba la democracia tras su derrota ante Biden

TAMPA, Fla. (WFLA) - La ajetreada temporada de huracanes en el Atlántico continúa con Eta y Theta en el Atlántico y una nueva depresión tropical formándose en el Mar Caribe.

La depresión tropical 31 se formó en el Caribe poco antes de las 10 am ET del viernes por la mañana. A las 11 am, estaba a unas 310 millas al sur-sureste de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 35 mph. El sistema se movía de oeste a suroeste a 7 mph.