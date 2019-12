Tiroteo en base militar en Florida deja cuatro muertos

HOUSTON (AP) — El gobierno estadounidense convenció a un juez federal de que evite que un grupo privado construya su propio muro a la orilla del río que separa a Estados Unidos de México, a pesar de que dicho grupo dice que respalda al presidente Donald Trump.

El juez federal de distrito Randy Crane ordenó el jueves al contratista de We Build the Wall, Fisher Industries, no instalar ningún cercado o muro a orillas del Río Grande (Bravo) hasta que haya cumplido con los requerimientos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa el manejo del río de acuerdo con los tratados internacionales.