Testigo: hermano presidente de Honduras me daba droga, armas

Esta imagen ofrecida por la fiscalía del distrito sur de Nueva York muestra a Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachiros. Rivera Maradiaga testificó recientemente en el juicio por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández. (U.S. Attoney’s Office for the Southern District of New York via AP)