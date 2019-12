Papa celebra misa de Nochebuena después de año turbulento

SHADDADEH, Siria (AP) — Cientos de soldados estadounidenses asignados en Siria recibieron un regalo de Navidad gracias a la Operación Holiday Express, una iniciativa de las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos en el vecino Irak.

Este año, el trineo y los renos de Santa Claus al parecer se intercambiaron por un eficaz helicóptero CH-47 Chinook. Sin embargo, las fuerzas de coalición no dejaron de usar alegres gorros rojos mientras descargaban las cajas de regalos en cinco ubicaciones en el este de Siria, como lo presenció el lunes The Associated Press.