Médico dice que los niños son más susceptibles al COVID-19 de lo que se pensaba originalmente

TAMPA, Fla. (WFLA) – Nuevos datos muestran un aumento de las infecciones por COVID-19 en niños. El número de casos en el estado de Florida aumentó en un 137 por ciento de julio a agosto.

Los médicos dicen que todavía hay mucho por determinar en lo que respecta al papel que juegan los niños en la transmisión del coronavirus.

Los padres y maestros de Tampa Bay están haciendo todo lo posible para mantener seguros a los niños cuando regresan a las escuelas.

Alejandro Romero ha enseñado historia durante 20 años y le dice a 8 On Your Side que la cantidad de preocupación por delante del nuevo año escolar es sin precedentes.

“No poder ver a mis hijos si me enfermo, no poder ir a trabajar si me enfermo”, dice Romero, quien ha enseñado en el Distrito Escolar de Hillsborough durante los últimos dos años.

El padre de dos decidió que sus hijas se apegarán al aprendizaje en línea por ahora.

“Nos preocupa que puedan enfermarse”, dijo.

La semana pasada, durante una reunión especial de la Junta Escolar del Condado de Hillsborough sobre el año escolar 2020-2021, se unió a otros educadores en la lucha para impulsar el aprendizaje en persona durante 4 semanas.

“Me hace sentir muy cómodo que estemos haciendo lo correcto por nuestra comunidad, por nuestros estudiantes, por los padres, por todos los involucrados”, agregó Romero.

Nuevos datos del Departamento de Salud de Florida muestran que los casos de COVID-19 en niños aumentaron de alrededor de 17,000 el 9 de julio a poco menos de 40,000 el 9 de agosto. Eso es un aumento del 137 por ciento. Las hospitalizaciones se dispararon en un 105 por ciento.

La Dra. Allison Messina, presidenta de la División de Enfermedades Infecciosas del Johns Hopkins All Children’s Hospital, dice que no le sorprenden los datos y cita el aumento continuo de casos en todas las edades en los EE. UU. Desde el feriado del Día de los Caídos. Ella dice, sin embargo, que cambia lo que los expertos pensaron originalmente sobre la capacidad de los niños para contraer COVID-19.

“Lo que estamos aprendiendo es que los niños son más susceptibles de lo que pensamos originalmente de contraer el virus”, dijo.

El Dr. Messina dice que la evidencia muestra que los niños generalmente tienen pocos o ningún síntoma, con la excepción de aquellos con afecciones subyacentes. Y, la tasa de mortalidad entre los niños infectados con COVID-19 es baja.

Cuando se trata del papel que juegan los niños en la transmisión del virus, ella dice que hay más por determinar para responder esa pregunta. El Dr. Messina dice que los niños ciertamente tienen la capacidad de transmitir COVID-19 a otros, pero aún se cuestiona qué tan efectivos son para transmitir el virus.

“Algunos estudios preliminares muestran que tal vez los niños más pequeños, especialmente los menores de 10 años, pueden no transmitirlo tanto como los niños mayores”, dice a 8 On Your Side.

Se revelará más cuando los niños se reúnan en las aulas, dice. Ella aconseja a los padres que tomen medidas proactivas para modelar un comportamiento seguro, incluido el uso de máscaras, lavarse y durante 20 segundos y ser socialmente distante.

“Asegurándose de que los niños sepan cómo ponerse una mascarilla para cubrirse la nariz y la boca, asegurándose de que sepan cómo lavarse las manos durante al menos 20 segundos”, dijo el Dr. Messina.

En cuanto a Romero, se sintió aliviado la semana pasada de que las Escuelas del Condado de Hillsborough optaran por comenzar las primeras cuatro semanas del año escolar en línea. Pero un par de días después de que hablamos con él, el distrito escolar dio marcha atrás en su decisión original y anunció que ahora solo tendrá una semana de clases virtuales antes de volver al aprendizaje en persona.