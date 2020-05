Los recursos locales que necesita durante la pandemia de COVID-19

SAVANNAH, Ga. (WSAV) – La comunidad aquí en el imperio litoral le apoya a la gente mucho durante esa pandemia de COVID-19 con muchos fuentes de socorro.

Nuestro equipo de WSAV Ahora recopila unos enlaces claves para conseguir más información.

Grupos y organizaciones útiles

La organización United Way of the Coastal Empire tiene una red grande de empresas y organizaciones comunitarias. Hay recursos de salud, empleo, vivienda y refugio, utilidades y más.

Entra en su sitio web en español aquí o puede llamar a su número teléfono a 912-651-7730, solamente pide un hispanohablante.

Por Facebook, existe un grupo de personas de la comunidad quien comparten comunicaciones y advertencias para la gente quien necesita.

El grupo se llama Sav.Lat.News en Español y allí hay lo último de coronavirus en nuestra área según los líderes de la comunidad.

También por Facebook, la página de Agenda Latina traduce muchos de los anuncios municipales además de produce ayuda directa a la gente quien necesita.

La jefa ejecutiva de Agenda Latina, Lisette Riccelli, con la ayuda de otras latinas en nuestra área, recogen comida y recursos para la gente de la comunidad durante este brote.

Si necesita la ayuda de ellas, manda un mensaje a Pásale Savannah o Agenda Latina por Facebook. También, puede llamar a Lisette Riccelli a 912-441-8563.

La cámara de comercio de la Savannah metropolitana mantiene unos recursos gratis para dueños de negocios hispanos por su sitio web aquí.

Es más, la cámara tiene información básica sobre coronavirus, los síntomas y más.

Recursos municipales en Georgia

La ciudad de Savannah dedica una página web en español de actualizaciones sobre la reacción de la ciudad para combatir el virus.

Este es el video del 2 de Mayo y consiste de una actualización sobre el estatus del coronavirus en la ciudad.

Cada sábado, la ciudad edita un video de la página de la ciudad de Savannah en Facebook con unas noticias bilingües para la comunidad.

Bancos de alimentos

America’s Second Harvest of Coastal Georgia organiza docenas de despensas de alimentos en nuestra área. A causa de esa pandemia, han aumentado la frecuencia de estos eventos.

De vez en cuando, la organización tiene unos eventos de emergencia para distribuir alimentos a la comunidad. Cada viernes en la iglesia de Fellowship of Love en Savannah, la gente distribuye alimentos y hay un intérprete, gracias a la ayuda de America’s Second Harvest of Coastal Georgia.

America’s Second Harvest también tiene unas despensas de emergencia en nuestra área, como en River Street unas semanas pasadas. Durante estos eventos, hay empleos bilingues quien puede ayudar a la gente hispanohablante.

Los empleados dicen a WSAV Ahora que anticipan más despensas de emergencia en el futuro.

Una prueba médica y la salud pública

Es muy importante que reciba un examen médico de COVID-19 si presente los síntomas del virus. La oficina de salud público de Georgia ofrece las pruebas gratis en esos condados litorales.

Tiene que calificar a 912-230-9744 para reservar una cita para tomar una prueba.

Transporte público

Chatham Area Transit ha hecho cambios a los horarios de sus autobuses y servicios de paratransit. En su sitio web, puede traducir la información en español y leer más sobre esos cambios.

Manda un correo electrónico a info@catchacat.org si tiene más preguntas.