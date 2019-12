Hospitalizan a Jimmy Carter por infección urinaria

NUEVA ORLEANS (AP) — Once personas resultaron heridas en un tiroteo el domingo por la mañana en el barrio French Quarter de Nueva Orleans, informó la policía.

Un comunicado emitido por las autoridades señala que dos personas se encuentran en condición grave y que de momento no se ha realizado ningún arresto. Un sospechoso fue detenido, comentó el superintendente de la policía Shaun Ferguson al diario The New Orleans Advocate/The Times-Picayune.