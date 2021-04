Gran falta de recursos para la comunidad sorda en Puerto Rico

SAN JUAN P.R. (WFLA) — La comunidad sorda ha sido una marginada por mucho tiempo y aunque han tenido algunos avances en el proceso, continúan con sus luchas para alcanzar sus sueños. Así lo confirma la estudiante Yarett Piñero quién se ha sentido frustrada al toparse con tantas dificultades en el sistema educativo. Piñero señala los incumplimientos de las leyes que los cobijan.

Rivera no ha podido completar su maestría debido a la falta de acceso de su intérprete en los sistemas educativos que ahora con la pandemia son de manera virtual.

“Yo perdí cuatro clases y yo no tuve servicio de interpretación , a pesar de que la intérprete si fue contratada, pero ella no pudo accesar, no se había creado en el salón, algo tan simple como prepara un salón que pudiera compartir el enlace”, explicó Piñero quién también es intérprete de señas.

Además narra las injusticias que vivió cuando intentaba entender y acceder a las clases que ella había pagado.

“Yo entraba a la clase pero yo no entendía nada porque por cámara el labio se ve borroso.No estaba siendo integrada, estaba siendo excluida” añadió Piñero.

Por otra parte la intérprete sorda comentó que conoce de otros casos de estudiantes sordos, que ahora con la pandemia no les están proveyendo el servicio de interpretación. Haciendo un señalamiento a la política de ayudar de Rehabilitación Vocacional, el cual según ella indica proveee no servicios de interpretación en clases virtuales.

Al igual que ella, Sandra, la intérprete de Yarett, dijo que compartir el sentimiento de frustración de los sordos, la encontrarse de manos cruzadas,ante la falta de contratación de intérprete.

“ver que nosotros que estudiamos la profesión y ellos con la necesidad y que en ocasiones no se nos contrate a nosotros, verdad como que no cuadra y las leyes están establecidas, nosotros y la comunidad sorda no necesitan más leyes, lo que necesitan es que las leyes se cumplan” indicó Sandra

No obstante luego de que Yarett postiara un video en sus redes sociales narrando su frustración e historia y este se fuera viral fue entonces cuando la ayuda apareció.

“Pues el video hizo que se movieran y se hiciera el trabajo. Yo espero, me voy a graduar voy a terminar esta clase y no se va a quedar ahí voy a seguir” concluyo Piñero.