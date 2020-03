Gobiernos afrontan cierre de fronteras, cuarentena por virus

BERLÍN (AP) — Gobiernos de todo el mundo lidiaban el miércoles con la forma de implementar los cierres de fronteras, las restricciones de viajes y las cuarentenas que han desatado el caos en el transporte y amenazaron economías pero que, según las autoridades, son necesarios para ralentizar la propagación del nuevo coronavirus.

Los líderes de la Unión Europea acordaron cerrar las fronteras externas del bloque por 30 días, mientras que, según reportes, Estados Unidos y Canadá estarían trabajando en los detalles de un veto mutuo a los viajes transfronterizos no esenciales.

En el sudeste asiático, la autovía que une Malasia y el centro financiero de Singapur estaba inquietantemente tranquila luego de que Malasia ordenó el cierre de sus fronteras, mientras Filipinas retiró la orden que daba a los extranjeros 72 horas para salir de una gran zona de su isla principal.

El gobierno de Donald Trump estaba considerando un plan para devolver de inmediato a México a todos los que cruzaron de forma ilegal la frontera sur de Estados Unidos, según dos funcionarios gubernamentales que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el plan no estaba terminado.

El COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, está presente ya en todos los estados de Estados Unidos, luego de que Virginia Occidental reportó su primer caso. El gobernador de Hawái animó a los viajeros a retrasar sus vacaciones a la isla durante al menos 30 días mientras que el de Nevada _ donde está Las Vegas _ ordenó el cierre de los casinos de la región durante un mes.

Cada vez más preocupados por las consecuencias económicas del cierre global, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda anunciaron paquetes de rescate de cientos de miles de millones de dólares, mientras que Venezuela _ crítica acérrima del Fondo Monetario Internacional _ solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares a la institución.

Las bolsas más importantes de Asia cotizaban al alza el miércoles tras la promesa de Trump de ayudar a la economía estadounidense a superar el brote.

En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que hubo una “postura unánime y unida” a la decisión de prohibir la entrada de la mayoría de los extranjeros al bloque por 30 días.

Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que durante una teleconferencia los líderes europeos accedieron a la propuesta de la Comisión Europea de prohibir los ingresos a la UE, además de a Noruega, Suiza, Islandia y Gran Bretaña, con “excepciones muy limitadas”. Berlín implementará la medida de inmediato.

La UE emitió el lunes normas para facilitar la circulación de productos críticos como la comida o los medicamentos, mientras ayudaba a sus miembros a restringir los viajes no esenciales. Pero en algunas fronteras se vivieron escenas de caos el martes, con atascos kilométricos.

La isla autónoma de Taiwán anunció el miércoles que prohibirá la entrada de extranjeros y que los ciudadanos taiwaneses tendrán que ponerse en cuarentena en sus casas por 14 días.

En Tailandia, los conocidos barrios rojos de Bangkok cerrarán el miércoles luego de que el gobierno decretó el cierre de bares, escuelas y cines, entre otros recintos públicos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte impuso lineamientos internos más estrictos, permitiéndoles a las personas salir de sus casas únicamente para comprar comida, ir a trabajar o realizar tareas esenciales alegando que la población no cumplió con las recomendaciones previas y “estamos en guerra”.

El número de contagios por coronavirus en todo el mundo supera las 197.000 personas, aunque más de 81.000 de ellas se han recuperado ya, en su mayoría en China.

En la mayoría de los casos, el virus causa síntomas suaves o moderados, como fiebre y tos, aunque en personas mayores y otras con patologías previas podría derivar en enfermedades más graves. El COVID-19 ha matado a más de 7.900 personas.

En Italia, el número de casos confirmados subió a 27.980. Con 2.503 decesos, el país tiene una tercera parte de los fallecidos a nivel mundial.

España es ahora el cuarto país con más infecciones tras un incremento de más de 2.000 casos en un día para un total de 11.178. Las muertes por COVID-19 subieron a 491, incluyendo 17 ancianos de una residencia en el plazo de cinco días.

Pero también hubo buenas noticias. Wuhan, la ciudad del centro de China en donde se detectó el virus por primera vez a finales del año pasado y que ha estado en aislamiento durante varias semanas, reportó por segundo día consecutivo solo un nuevo caso.

___

Sullivan reportó desde Minneapolis. Los periodistas de The Associated Press Lorne Cook en Bruselas, Frank Jordans, Kirsten Grieshaber y Geir Moulson en Berlín; Jocelyn Gecker en San Francisco, Ed White en Detroit, Sylvie Corbet en París, Aritz Parra en Madrid, Adam Geller en Nueva York, Mike Corder en Amsterdam, Jill Lawless y Maria Cheng en Londres, Liudas Dapkus en Vilna, Lituania, Colleen Barry en Milán y Karel Janicek en Praga

___

