Cortes en EEUU rechazan denuncias de fraude electoral

WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — Los primeros nombramientos del gabinete del presidente electo Joe Biden se conocerán el martes y se están planeando cambios a la ceremonia de juramentación en enero debido a la pandemia, a medida que el equipo del demócrata avanza a pesar de los obstáculos de la administración de Donald Trump.

Ron Klain, jefe de despacho de Biden, no ofreció detalles el domingo sobre qué secretarios anunciará el mandatario electo. The Associated Press ha informado que Biden podría nombrar a su candidato para secretario de Estado o del Tesoro la próxima semana.