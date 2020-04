China y Europa muestran la dificultad de salir de cuarentena

COPENHAGUE (AP) — El desafío de cuidar a los ancianos y educar a los jóvenes en medio de la devastadora pandemia del coronavirus quedó expuesto el miércoles mientras la policía italiana investigaba decenas de muertes en la residencia de mayores más grandes del país y Dinamarca empezaba a reabrir sus escuelas para los estudiantes más pequeños.

En todo el mundo surgen alarmantes cifras de fallecidos en asilos, que a menudo no se incluyen en los datos oficiales de víctimas del coronavirus porque a sus residentes no se les hace la prueba. En Estados Unidos, un conteo de The Associated Press indica que al menos 4.300 decesos están relacionados con hogares para mayores y centros de atención a largo plazo en todo el país.