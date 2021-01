¿Burbujas de inmunidad? Lo que no debe hacer después de recibir la vacuna del COVID-19

(NEXSTAR) – Después de recibir ambas dosis de la vacuna COVID-19, es posible que esté listo para organizar una fiesta masiva para celebrar, pero según un médico de San Francisco, debe esperar por ahora.

“La vida no volverá a la normalidad de repente [after getting the vaccine] “, dijo el Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco.

Después de recibir la segunda dosis de la vacuna, Chin-Hong dijo que “lo que no debería hacer es salir con la costumbre, el abandono, la libertad y retozar en entornos abarrotados”.

Hay dos razones para esto: una, los investigadores aún no saben si usted puede ser un vehículo para transmitir COVID-19. Dos, usted puede estar en el cinco por ciento de las personas que no respondieron a la vacuna.

Además, Chin-Hong dice que “envía un mal mensaje a la gente”.

“Es desalentador, ¿y quién puede probar que te han vacunado?”

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Para empezar, puede formar lo que Chin-Hong llama una “burbuja de inmunidad” con otras personas vacunadas, muy similar a las “burbujas de COVID” que vimos al comienzo de la pandemia.

“Será aún más liberador”, dice Chin-Hong. “Un pequeño grupo de personas que han sido vacunadas probablemente puedan reunirse y abrazarse y no usar máscaras”.

Pero, advierte, hasta que Estados Unidos alcance la inmunidad colectiva, lo que significa que el 70 por ciento de la población ha sido vacunada, mantenga sus grandes reuniones al mínimo.

En resumen: manténgase alejado de las grandes multitudes, ya sea que haya sido vacunado o no.

Si se encuentra en una gran multitud, “incluso si usa una máscara, podría contraer y transmitir COVID. En este punto, todavía se encontrará con muchas personas no vacunadas, así que guárdelo en su burbujas de inmunidad “.

Tampoco debería reunirse con amigos inmediatamente después de recibir la vacuna. Pfizer ha demostrado una fuerte protección siete días después de la segunda dosis, mientras que Moderna lo ha hecho durante 14 días después de la segunda dosis.

Chin-Hong enfatizó que “habrá un período de transición y la gente debe ser paciente con el resto de la sociedad”.

“Pero pueden recuperar algunos destellos de esperanza y libertad en estas pequeñas burbujas de inmunidad”.